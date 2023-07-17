Video Haber Adana'da oduncu dükkanında yangın | Video
Adana'da oduncu dükkanında yangın | Video

Adana'da oduncu dükkanında yangın | Video

17.07.2023 | 21:30

Adana’da odun satışı yapan bir dükkanda yangın çıktı.

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