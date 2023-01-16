Adana’da petrol rezervi artıyor mu? Canlı yayında tek tek gösterdi: İşte İngilizlerin petrol haritaları... | Video

TPAO harekete geçti ve 1950'li 1960'lı yıllarda açılan ve daha sonra kapatılan petrol kuyuları çevresinde çalışmalar gerçekleştirdi. Burada yeniden müjdeli bir haber paylaşılması beklenen bir noktada daha çalışmalar yapılırken Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Esat Arslan, Ahaber ekiplerine İngilizlerin bölgede yaptığı petrol araştırmalarını anlattı. O noktalara dikkat çekti…