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Adana’nın Kozan ilçesindeki depremde ilk belirlemelere göre 6 ev hasar gördü

Adana’nın Kozan ilçesindeki depremde ilk belirlemelere göre 6 ev hasar gördü

28.10.2024 | 08:17

Adana’nın Kızan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 6 evde hasar tespit edildi.

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Kozan Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) ilçede yaşanan deprem sonrası sahada hasar tarama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde ilçeye bağlı Karabucak ve Minnetli Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 6 evin hasar aldığı belirlendi. Riskli bulunan yapılardan ise vatandaşlar tahliye edilerek, güvenli bölgeye götürüldü.


Adana Valisi Yavuz Selim Köşker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kozan'da saat 20.07 itibariyle Minnetli merkezli gerçekleşen depremde can kaybı yaşanmamış ve yıkılan yapı bulunmamaktadır. Bazı köy evlerinde sıva çatlakları şeklinde hasarlar oluşmuş olup, tespit çalışmaları devam etmektedir. Beş kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisi giderilmeye çalışılmakta olup, TAMP kapsamında AFAD ekipleri ve akredite STK'larca saha çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Tüm Adanalı hemşerilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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