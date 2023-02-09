Video Haber Adıyaman’da enkazdaki iki kardeş 87 saat sonra kurtarıldı | Video
Adıyaman’da enkazdaki iki kardeş 87 saat sonra kurtarıldı | Video

Adıyaman’da enkazdaki iki kardeş 87 saat sonra kurtarıldı | Video

09.02.2023 | 22:23

Arama Kurtarma Ekipleri’nin yoğun ve titiz çalışmaları sonucunda Abdülkadir ve Elif kardeşler enkaz altından çıkarıldı.

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