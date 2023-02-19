Adıyaman’da kurulan konteyner kent böyle görüntülendi | Video

Adıyaman'da depremin ardından vatandaşların barınması için kurulmaya başlayan konteyner kentte çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehirde belirlenen alanlar iş makineleri ile konteynerlerin yerleştirilmesi için uygun hale getirildi. Şehre gelen konteynırlar ise alanlara yerleştirilmeye başlandı. Çalışmaların sürdüğü Adıyaman'da, 17 bin konteyner kurulması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çadırlarda kalan vatandaşlar, konteynerlere yerleşebilecek. Adıyaman'da kurulan konteyner kentteki çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün konteyner kentlerle ilgili yaptığı açıklamada, "17 bin konteyneri yerleştirmek için altyapı planlarımızı ve yer seçimlerimizi tamamladık. Bir taraftan konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Aynı şekilde diğer illerimizde de yoğun bir çalışma var. Önümüzdeki 1 ay içinde konteyner işleri ve altyapılarını tamamladıktan sonra, vatandaşları çadırdan alıp konteynere yerleştirdikten sonra, bir taraftan da yakın zamanda inşaatına başlayacağımız kalıcı konutlarla ilgili gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.