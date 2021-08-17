Video Haber Afganistan'daki 20 yıllık savaş 20 günde bitti! Peki, bundan sonra ne olacak? | Video

Afganistan'daki 20 yıllık savaş 20 günde bitti! Peki, bundan sonra ne olacak? | Video

Afganistan'daki 20 yıllık savaş 20 günde bitti! Peki, bundan sonra ne olacak? | Video
17.08.2021 | 20:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Lucas Fernando’dan Beşiktaş’a mesaj: Oturup konuşmaya hazırım! | Video 00:38
Lucas Fernando'dan Beşiktaş'a mesaj: Oturup konuşmaya hazırım! | Video 17.08.2021 | 21:48
Afganistan’daki 20 yıllık savaş 20 günde bitti! Peki, bundan sonra ne olacak? | Video 09:38
Afganistan'daki 20 yıllık savaş 20 günde bitti! Peki, bundan sonra ne olacak? | Video 17.08.2021 | 20:28
İstanbul Ataşehir’de katledilmişti: Sibel Koçan cinayetinde sıcak gelişme! | Video 01:43
İstanbul Ataşehir'de katledilmişti: Sibel Koçan cinayetinde sıcak gelişme! | Video 17.08.2021 | 20:43
Marcao’dan özür açıklaması geldi! Her karara saygı duyarım... | Video 02:04
Marcao'dan özür açıklaması geldi! "Her karara saygı duyarım..." | Video 17.08.2021 | 19:18
Haşmet Babaoğlu | Bu ‘din’ de nereden çıktı? 03:02
Haşmet Babaoğlu | Bu ‘din’ de nereden çıktı? 17.08.2021 | 19:15
Son dakika! Taliban’dan ilk basın toplantısı: Bize karşı savaşan herkes affedilecek | Video 01:29
Son dakika! Taliban'dan ilk basın toplantısı: Bize karşı savaşan herkes affedilecek | Video 17.08.2021 | 18:23
Taliban’ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan’a döndü | Video 02:39
Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü | Video 17.08.2021 | 18:11
Kastamonu’da selde çöken 8 katlı ’Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Özken Esenyurt’ta gözaltına alındı | Video 00:47
Kastamonu'da selde çöken 8 katlı 'Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özken Esenyurt’ta gözaltına alındı | Video 17.08.2021 | 18:03
Mahmut Övür | Siyasi yalanlar ve tehlikeli yalanlar 04:01
Mahmut Övür | Siyasi yalanlar ve tehlikeli yalanlar 17.08.2021 | 16:14
Yavuz Donat | Ey sağduyu! Neredesin? 07:21
Yavuz Donat | Ey sağduyu! Neredesin? 17.08.2021 | 15:47
Başkan Erdoğan Sivil, masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık 04:37
Başkan Erdoğan "Sivil, masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık" 17.08.2021 | 15:36
Başkan Erdoğan’dan İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar 13:45
Başkan Erdoğan'dan İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 17.08.2021 | 15:24
HDP’nin yasadışı etkinliğine 11 gözaltı 00:50
HDP'nin yasadışı etkinliğine 11 gözaltı 17.08.2021 | 15:22
Sivas’ta üç dil bilen turizmci çobanlığı seçti 07:33
Sivas'ta üç dil bilen turizmci çobanlığı seçti 17.08.2021 | 13:56
Mehmet Barlas | Amerika bir gün Amerika’yı da terk eder 01:44
Mehmet Barlas | Amerika bir gün Amerika’yı da terk eder 17.08.2021 | 12:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Afganistan açıklaması: Güvenliği sağladıktan sonra tahliyeler sürecek 02:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Güvenliği sağladıktan sonra tahliyeler sürecek 17.08.2021 | 11:43
ABD Başkanı Biden’dan Afganistan açıklaması! En uzun savaşı sonlandırıyoruz | Video 15:34
ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması! En uzun savaşı sonlandırıyoruz | Video 16.08.2021 | 23:23
Yine Akşener, yine darp! Saldırıya uğrayan Soner Develi yaşadıklarını SABAH’a anlattı | Video 00:44
Yine Akşener, yine darp! Saldırıya uğrayan Soner Develi yaşadıklarını SABAH'a anlattı | Video 16.08.2021 | 22:47
Afganistan’da dün neler oldu? İşte aşama aşama | Video 07:12
Afganistan'da dün neler oldu? İşte aşama aşama | Video 16.08.2021 | 21:48
Kabil’deki kaos batı basınında | Video 01:20
Kabil'deki kaos batı basınında | Video 16.08.2021 | 21:40

ABD, Afganistan’da 2 trilyon dolar harcadı. Sonuç ne oldu? Afganistan’da 20 yıldır süren işgal günler için bitti. ABD arkasında yine büyük bir yıkım ve fiyasko ile ayrıldı. Peki Afganistan’da bundan sonra ne olacak? Taliban nasıl bir yönetim benimseyecek? Ya da ABD’nin geride bıraktığı savaş uçakları ile Afganistan Merkez Bankası’ndaki 10 milyar dolarlık rezerv ne olacak? Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren'in sunumuyla, Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde Afganistan'daki son durum masaya yatırılıyor...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA