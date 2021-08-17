Afganistan'daki 20 yıllık savaş 20 günde bitti! Peki, bundan sonra ne olacak? | Video

ABD, Afganistan’da 2 trilyon dolar harcadı. Sonuç ne oldu? Afganistan’da 20 yıldır süren işgal günler için bitti. ABD arkasında yine büyük bir yıkım ve fiyasko ile ayrıldı. Peki Afganistan’da bundan sonra ne olacak? Taliban nasıl bir yönetim benimseyecek? Ya da ABD’nin geride bıraktığı savaş uçakları ile Afganistan Merkez Bankası’ndaki 10 milyar dolarlık rezerv ne olacak? Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren'in sunumuyla, Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde Afganistan'daki son durum masaya yatırılıyor...