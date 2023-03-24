Video Haber AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan açıklama | Video
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan açıklama | Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan açıklama | Video

24.03.2023 | 18:51

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