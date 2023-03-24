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OTOMATİK OYNAT
07:18
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan açıklama | Video 24.03.2023 | 18:51
47:10
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Ev sahibini öldüren kiracıya 16 yıl 3 ay hapis cezası | Video 24.03.2023 | 17:39
05:41
02:07
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı | Video 24.03.2023 | 16:20
11:00
01:09
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ABD, Türkiye'deki seçime müdahale mi ediyor? | Video 24.03.2023 | 13:04
03:06
02:15
Son Dakika: Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor | Video 24.03.2023 | 11:13
01:55
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 9 'torbacı' adliyeye sevk edildi | Video 24.03.2023 | 10:07
02:25
Son Dakika: 45 bin öğretmen atamasında tarih belli oldu | Video 24.03.2023 | 09:44
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Depremzedeler için ‘MinikaGo Çadırları’nda iftar veriliyor | Video 24.03.2023 | 00:42
02:23
Mescid-i Aksa’da ilk iftar yapıldı | Video 24.03.2023 | 00:21
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İspanya’da orman yangını: Binden fazla kişi tahliye edildi | Video 24.03.2023 | 00:11