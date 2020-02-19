Video Haber AK Parti Grup Başkanvekili'nden Gezi olayları davası kararı hakkında flaş açıklamalar | Video

AK Parti Grup Başkanvekili'nden Gezi olayları davası kararı hakkında flaş açıklamalar | Video

AK Parti Grup Başkanvekili'nden Gezi olayları davası kararı hakkında flaş açıklamalar | Video
19.02.2020 | 17:10

Gezi kalkışmasına ilişkin davada dün önemli bir karar açıklandı. Kararın ardından itirazlar devam ederken duruşma sonrasındaki mesajlarda dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sürece yönelik açıklamalarını A Haber Özel Röportajı aracılığı ile yaptı.

"GEZİ KALKIŞMASI İLE BÜYÜK BİR SUÇ İŞLENDİĞİNİ MİLLETİMİZ BİLİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şu açıklamaları kaydetti:

"Gezi, ağaçların bahane edilmek suretiyle ortaya çıkartılan ve devlete karşı kalkışmaya dönüşen bir süreçti. Çevrecilik adı altında bütün terör örgütlerinin oraya çağrıldığı, dükkanlarının talan edildiği, polislere taşların atıldığı, AKM'nin pencerelerine terör gruplarının paçavralarının asıldığı, kamu binalarının yıkıldığı, kamu araçlarının yakıldığı ve en önemlisi ay yıldızlı bayrağımızın yakıldığı bir süreç söz konusudur. Baştan aşağıya bir kalkışma, millete ve devlete meydan okuma durumu mevcuttu. Dolayısıyla gezi olayları dediğimiz unsurlar, aylarca taksim meydanının yasadışı örgütlerce hukuka aykırı durumun yaşandığı günleri ifade ediyor. Bu sürecin sonunda da bir yargılama söz konusu olmuştu, dün itibariyle de gezi olayları ile ilgili değil yargılanan kişilerle ilgili bir karar verildi. Doğru veya yanlış noktasında yargı çerçevesinde bağlayıcı olduğu için yargısal nitelikte bir tanımlama yapmayacağım. Fakat vicdanlarımızla ve zihnimizle olayları hatırladığımızda büyük bir suç işlendiğini tüm milletimiz biliyor. Bunu tam tersine bir algı yönetimi ile gezi olaylarını masum göstermek hakikate saldırıdır."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! HSK, Gezi Parkı olayları davasında beraat kararı veren 3 hakim için inceleme ve soruşturma izni verdi | Video 03:21
Son dakika! HSK, Gezi Parkı olayları davasında beraat kararı veren 3 hakim için inceleme ve soruşturma izni verdi | Video 19.02.2020 | 18:13
Kocaeli'de cep telefonu almak isteyen genç kıza cinsel ürün şoku! | Video 03:10
Kocaeli'de cep telefonu almak isteyen genç kıza cinsel ürün şoku! | Video 19.02.2020 | 17:53
AK Parti Grup Başkanvekili'nden Gezi olayları davası kararı hakkında flaş açıklamalar | Video 07:02
AK Parti Grup Başkanvekili'nden Gezi olayları davası kararı hakkında flaş açıklamalar | Video 19.02.2020 | 17:10
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı çok tehlikeli olan bu skandal oyun için harekete geçti... Gençler sakın bu oyuna gelmeyin | Video 00:11
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı çok tehlikeli olan bu skandal oyun için harekete geçti... Gençler sakın bu oyuna gelmeyin | Video 19.02.2020 | 16:34
Son dakika! Merkez Bankası'ndan flaş Şubat 2020 faiz indirimi kararı! | Video 11:01
Son dakika! Merkez Bankası'ndan flaş Şubat 2020 faiz indirimi kararı! | Video 19.02.2020 | 14:16
Sahte bal nasıl anlaşılır? Kardiyoloji Uzmanı Doktor'dan sahte ve gerçek balı anlama yöntemi | Video 03:23
Sahte bal nasıl anlaşılır? Kardiyoloji Uzmanı Doktor'dan sahte ve gerçek balı anlama yöntemi | Video 19.02.2020 | 16:05
Sancaktepe'de korkutan yangın: 2 kişi mahsur kaldı | Video 00:19
Sancaktepe'de korkutan yangın: 2 kişi mahsur kaldı | Video 19.02.2020 | 15:37
Son dakika: Sancaktepe'de bir evde yangın çıktı, 2 kişi mahsur kaldı | Video 02:29
Son dakika: Sancaktepe'de bir evde yangın çıktı, 2 kişi mahsur kaldı | Video 19.02.2020 | 15:44
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'da | Video 09:00
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'da | Video 19.02.2020 | 15:43
Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet... Yaşananlar kameraya böyle yansıdı 01:38
Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet... Yaşananlar kameraya böyle yansıdı 19.02.2020 | 15:38
Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti | Video 04:09
Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti | Video 19.02.2020 | 15:35
Danilo şefin sözleri herkesi şaşırttı! Ünlü şef Danilo Zanna: Maymun beyni yedim | Video 00:20
Danilo şefin sözleri herkesi şaşırttı! Ünlü şef Danilo Zanna: "Maymun beyni yedim" | Video 19.02.2020 | 15:29
Ucuz ekmek sattı, mahkemelik oldu! | Video 01:10
Ucuz ekmek sattı, mahkemelik oldu! | Video 19.02.2020 | 15:33
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan An meselesi demişti' TSK, İdlib'de mevzi hazırlamaya başladı! | Video 02:14
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan "An meselesi" demişti' TSK, İdlib'de mevzi hazırlamaya başladı! | Video 19.02.2020 | 15:29
Gıda seferberliği bugün de devam ediyor! 81 il'de 7 bin gıda polisi sahada | Video 03:52
Gıda seferberliği bugün de devam ediyor! 81 il'de 7 bin gıda polisi sahada | Video 19.02.2020 | 15:21
Son dakika haberi: Ölümcül koronavirüs salgını İran'a sıçradı! | Video 01:19
Son dakika haberi: Ölümcül koronavirüs salgını İran'a sıçradı! | Video 19.02.2020 | 15:07
Rusya'da 2 gün süren İdlib görüşmeleri sona erdi | Video 03:37
Rusya'da 2 gün süren İdlib görüşmeleri sona erdi | Video 19.02.2020 | 14:39
Osman Kavala yeniden göz altında! | Video 01:34
Osman Kavala yeniden göz altında! | Video 19.02.2020 | 14:37
Manisa'da 5,2 ve 4,2'lik deprem! | Video 01:28
Manisa'da 5,2 ve 4,2'lik deprem! | Video 19.02.2020 | 14:33
39 yıllık kitapta Koronavirüs benzeri salgın! Sosyal medyada komplo teorileri yükseliyor! | Video 02:09
39 yıllık kitapta Koronavirüs benzeri salgın! Sosyal medyada komplo teorileri yükseliyor! | Video 19.02.2020 | 14:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN