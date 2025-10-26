AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Terörsüz Türkiye hedefimize ilerliyoruz" | Video
26.10.2025 | 11:15
Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekildiğini açıklamasının ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye hedefimize ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi. AHaber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütünün Irak ve Suriye'deki bağlantılarına dikkat çekti. Çelik, açıklamasında "Bugünkü açıklama ile yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Irak, Suriye ve diğer yerlerdeki PKK uzantılarının da silah bırakması gerekiyor" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
26:24
09:56
27:45
Başkan Erdoğan: "Türkiye küresel bir güce dönüşüyor" | Video 25.10.2025 | 16:00
01:58:59
01:32
00:18
Halkevi'ndeki silahlı çatışmada tutuklu sayısı 4’e yükseldi 25.10.2025 | 01:58
01:07
02:04
KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ant içti | Video 24.10.2025 | 14:20
00:22
08:30
13:26
00:31
Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Al Said ile bir araya geldi | Video 23.10.2025 | 11:22
12:21
01:19
02:10
Başkan Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı | Video 22.10.2025 | 12:59
03:26
03:16
Başkan Erdoğan, Kuveyt'te! Resmi törenle karşılandı | Video 21.10.2025 | 14:38
40:03
MHP lideri Devlet Bahçeli: "KKTC Türkiye'ye katılmalıdır" | Video 21.10.2025 | 11:24
02:15