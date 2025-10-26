Video Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Terörsüz Türkiye hedefimize ilerliyoruz" | Video
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

26.10.2025 | 11:15

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekildiğini açıklamasının ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye hedefimize ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi. AHaber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütünün Irak ve Suriye'deki bağlantılarına dikkat çekti. Çelik, açıklamasında "Bugünkü açıklama ile yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Irak, Suriye ve diğer yerlerdeki PKK uzantılarının da silah bırakması gerekiyor" dedi.

