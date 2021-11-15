AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başak Cengiz açıklaması: Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturulması lazım | Video

Son dakika haberleri: AK Parti MYK /MKYS'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderdiğinde toplanmıştı. Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamalarını 'Skandal' olarak değerlendiren Ömer Çelik, "Türkiye'nin yabancı asker olarak değerlendirilmesi kasıtlı bir açıklamadır. Macron bütün açıklamalarında Türkiye'yi hedef alıyor." ifadelerini kullandı. Başak Cengiz cinayeti hakkında konuşan Çelik, "Eğitimden kullandığımız medya diline, filmlerde verdiğimiz mesajlardan son derece geniş bir alanda bununla mücadele edilmesi lazım. Bunun vakti geldi de geçiyor. Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturulması gerekiyor." dedi.