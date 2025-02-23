AK Parti'de tarihi gün! 8’inci Olağan Büyük Kongre'de Başkan Erdoğan ne mesajlar verecek? | Video
AK Parti bugün Ankara'da gerçekleştirilecek 8'inci Olağan Büyük Kongreye ilişkin çalışmalarını tamamladı. AK Parti'de 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da il kongreleriyle başlayan değişim ve tazelenme maratonu bugün Büyük Kongre'yle taçlanacak. Tarihi kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok önemli mesajlar verecek.
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