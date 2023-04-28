AK Parti'den muhalefete sinema salonlarından mesaj: Reklamlar bitti şimdi sıra gerçeklerde | Video

14 Mayıs Genel Seçimleri için sayılı günler kaldı. AK Parti'nin seçim reklam filmleri de vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanıyor. Ayasofya konulu filmin ardından bugün de sinemalara özel "Sayın seyirciler reklamlar bitti" ifadelerinin yer aldığı reklam filmi gösterime girdi. Filmde AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyon ve Türkiye'nin gurur projelerine yer verildi.