AK Parti'li Kandemir: Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız | Video
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız liste ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İnşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız." dedi.