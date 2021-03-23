AK Parti'li Kandemir: Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız | Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız liste ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İnşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız." dedi.