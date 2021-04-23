AK Parti'nin sosyal medya hesaplarına "23 Nisan" logosu | Video
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AK Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla logosunu değiştirdi.
AK Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda, Simay isimli çocuğun 23 Nisan için tasarladığı AK Parti logosunun hikayesi anlatıldı. Simay'ın, tasarladığı logoyu AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan'a yollaması üzerine tasarım çalışması başlatıldı. Yapılan tasarımla, AK Parti'nin resmi hesaplarına, 23 Nisan'a özel olarak Simay'ın hazırladığı logo konuldu.