AK Parti’nin Vizyon Belgesi'nde neler var? Başkan Erdoğan neler açıklayacak? | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye Yüzyılı kapsamında Vizyon Belgesi’ni açıklayacak. Tüm gözler Ankara’da yapılacak toplantıya çevrilmiş durumda. Peki AK Parti’nin Vizyon Belgesi'nde ne var? Başkan Erdoğan neler açıklayacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, TESPAM Enerrji Uzmanı Murat Noyan, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal değerlendirdi.