Video Haber Akbelen’deki protestolarla ilgili yeni görüntüler: Sarıgül, eylemci kadını sürükledi | Video
Akbelen’deki protestolarla ilgili yeni görüntüler: Sarıgül, eylemci kadını sürükledi | Video

Akbelen’deki protestolarla ilgili yeni görüntüler: Sarıgül, eylemci kadını sürükledi | Video

29.07.2023 | 11:31

Milas’taki Akbelen Ormanında maden çalışmalarına karşı devam eden protestolara destek için bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, eylemciler tarafından protesto edildi. Akbelen’deki olaylarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. CHP’li Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nu protesto eden bir kadını kolundan tutarak sürüklemesi tepkiyle karşılandı.

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Muğla Milas ilçesindeki Akbelen Ormanındaki maden çalışmalarına karşı devam eden protestolara destek için bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, eylemciler tarafından protesto edildi. Kılıçadoğlu, bölgeden uzaklaşmak isterken, eylemciler ağaç kesiminin yapıldığı yere gitmesini istedi. Akbelen'deki olaylarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

O esnada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nu protesto eden bir kadını kolundan tutarak sürüklemeye çalıştı. Alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

Mustafa Sarıgül'ün bu hareketine tepki gösteren başka bir eylemci, 'Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu' diyerek tepki gösterdi. Sarıgül, tepki üzerine kadını bırakarak alandan uzaklaştı.

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