Akşener: İftira kötü bir şeydir! Haksız gerekçelerle istifa canımı yakar! İşte Akşener'in istifa açıklamaları | Video
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son günlerde yaşanan istifalarla ilgili basın mensuplarına konuştu. Akşener bugüne kadar partisinden istifa edenlerle ilgili tek bir cümlesinin olmadığını belirterek, istifanın bir kişisel hak olduğunu belirtti. İYİ Parti Başkanı konuşmasının devamında "İnsanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler, bunu saygıyla karşılamak zorundayız. Ama bu irade beyanlarında koskoca bir camiayı töhmet altında bırakacak, haksız, temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğunda o insanın canını yakar. İftira kötü bir şeydir" açıklamalarında bulundu.
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