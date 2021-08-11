Alanya Kaymakamı'ndan Afgan bayrağı açıklaması | Video
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Sosyal medyada Alanya sahilinde Afganistan bayrağı asıldığına yönelik iddialar ile ilgili Alanya Kaymakamı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Görüntülerdeki şahıs görüntünün çekildiği yerin personeli olup oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar Emniyet müdürlüğümüzce tespit edilerek konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir.