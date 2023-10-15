Video Haber Aliyev: “Kendilerine ‘cumhurbaşkanı’ diyen üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor”
Aliyev: “Kendilerine ‘cumhurbaşkanı’ diyen üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor”

Aliyev: “Kendilerine ‘cumhurbaşkanı’ diyen üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor”

15.10.2023 | 21:02

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ’da işgalden kurtarılan bölgelere ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Karabağ’da kendilerine “cumhurbaşkanı” diyenlerin yakalandığını hatırlatarak, "Kendilerine ‘cumhurbaşkanı’ diyen üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aliyev: “Kendilerine ‘cumhurbaşkanı’ diyen üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor” 13:37
Aliyev: “Kendilerine ‘cumhurbaşkanı’ diyen üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor” 15.10.2023 | 21:02
Aliyev, Hankendi ve Hocalı’da Azerbaycan bayrağını göndere çekti 00:35
Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti 15.10.2023 | 21:02
Fas’ta Filistin’e destek protestosu 03:46
Fas’ta Filistin’e destek protestosu 15.10.2023 | 18:14
Hamas, Lübnan’dan İsrail’e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi 00:11
Hamas, Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi 15.10.2023 | 18:14
Freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı 01:03
Freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı 15.10.2023 | 18:14
50 metrelik uçuruma yuvarlanan hayvan, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı 01:40
50 metrelik uçuruma yuvarlanan hayvan, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı 15.10.2023 | 17:55
Yeşil Sol Parti kongresinde teröristbaşı posteri | Video 00:24
Yeşil Sol Parti kongresinde teröristbaşı posteri | Video 15.10.2023 | 14:34
Ben Gurion Havalimanı’nda hareketli dakikalar: A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anbean aktardı 03:41
Ben Gurion Havalimanı'nda hareketli dakikalar: A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anbean aktardı 14.10.2023 | 18:38
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan dünyaya Filistin çağrısı! | Video 08:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan dünyaya Filistin çağrısı! | Video 14.10.2023 | 17:15
Başkan Erdoğan: Depremin yaralarını hızla sarıyoruz | Video 03:01
Başkan Erdoğan: "Depremin yaralarını hızla sarıyoruz" | Video 14.10.2023 | 17:05
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Filistin için diplomasi trafiği! | Video 11:31
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin için diplomasi trafiği! | Video 14.10.2023 | 16:28
Burhanettin Duran | Gazze’yi Filistinsizleştirmek! 04:19
Burhanettin Duran | Gazze'yi Filistinsizleştirmek! 14.10.2023 | 16:45
Okan Müderrisoğlu | Sadece Hamas’ı değil, insanlığı ve Müslümanları yok etmek! 05:08
Okan Müderrisoğlu | Sadece Hamas'ı değil, insanlığı ve Müslümanları yok etmek! 14.10.2023 | 16:43
Salih Tuna | O kadınla boşuna yarışmasın 03:58
Salih Tuna | O kadınla boşuna yarışmasın 14.10.2023 | 16:40
Bahçeli: Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya | Video 09:07
Bahçeli: "Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya" | Video 14.10.2023 | 15:05
Bakan Yerlikaya duyurdu! HDP’li vekilin aracında iki terörist yakalandı | Video 01:55
Bakan Yerlikaya duyurdu! HDP'li vekilin aracında iki terörist yakalandı | Video 14.10.2023 | 13:24
Türkiye’nin Gazzelilere insani yardımları sürüyor: 3. yardım uçağı Mısır’a iniş yaptı | Video 02:14
Türkiye'nin Gazzelilere insani yardımları sürüyor: 3. yardım uçağı Mısır'a iniş yaptı | Video 14.10.2023 | 11:30
Aksaray’da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı 03:57
Aksaray’da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı 14.10.2023 | 00:28
PTT önüne bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi 01:28
PTT önüne bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi 14.10.2023 | 00:28
İstanbul’da helikopter destekli ’Huzur’ uygulaması 04:10
İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması 14.10.2023 | 00:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA