Aliyev: “Kendilerine ‘cumhurbaşkanı’ diyen üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ’da işgalden kurtarılan bölgelere ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Karabağ’da kendilerine “cumhurbaşkanı” diyenlerin yakalandığını hatırlatarak, "Kendilerine ‘cumhurbaşkanı’ diyen üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor” dedi.