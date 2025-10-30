Almanya Başbakanı Merz Ankara'da | Video
30.10.2025 | 14:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in görüşme öncesi verdiği mesaj dikkat çekti. Merz, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin büyük potansiyelini daha da iyi kullanmaları gerektiğini belirtti.
