Video Haber Altın fiyatları: 21.02.2020 – Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç lira oldu? | Video

Altın fiyatları: 21.02.2020 – Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç lira oldu? | Video

Altın fiyatları: 21.02.2020 – Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç lira oldu? | Video
21.02.2020 | 09:28

Altın fiyatları haftanın son gününde artışa geçti. Vatandaşlar hafta boyunca altın fiyatlarını araştırdı. Altın fiyatları 21.02.2020 Cuma gününde gram ve çeyrek altın fiyatları değer kazandı. Özellikle dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle altın fiyatları güne artışla başladı. Vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan ve risksiz yatırım olarak görülen altın bugün artışa geçti. Bu alana yatırım yapmak isteyenler veya hediyelik olarak gram, yarım, tam, cumhuriyet ya da çeyrek altın almak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. Güncel altın fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz. Peki bugün gram, yarım, tam cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram altının bugünkü alış fiyatı 319,68, satış fiyatı 320,02 çeyrek altının alış fiyatı 511,49 satış fiyatı 523,23 oldu. Yarım altının alış fiyatı 1.019,79 iken satış fiyatı 1.046,46 TL, tam altın alış fiyatı 2.045,97 satış fiyatı 2.086,52 iken Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.109,91, satış fiyatı 2.163,33 TL oldu.

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