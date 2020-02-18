Altın fiyatları arttı! (18.02.2020) – Güncel altın fiyatları gram, çeyrek, ne kadar? | Video

Altın fiyatları 18 Şubat 2020’de ne kadar oldu? Piyasada yaşanan hareketlenme nedeniyle vatandaşın da gözü kulağı altın fiyatı ile ilgili güncel rakamlarda oluyor. Bu alana yatırım yapmak isteyenler veya hediyelik olarak gram, yarım, tam, cumhuriyet ya da çeyrek altın almak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. 18 Şubat’a da yükseliş ile başlayan kurdaki son durumu bu başlık altından takip edebilirsiniz. Peki, bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram altın bugün 308,73 TL oldu. Çeyrek altın bugün alış 493,83 TL satış 505,02 TL işlem görürken yarım altın alış 984,57 TL, satış fiyatı 1.010,04 TL işlem görüyor. Tam altın ise alış fiyatı 1.975,71 TL, satış fiyatı 2.013,90 TL işlem görürken cumhuriyet altını alış fiyatı 2.037,61 TL, satış fiyatı 2.088,17 TL.

18 ŞUBAT CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ