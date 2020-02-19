Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor (19.02.2020) - Güncel altın fiyatları gram, çeyrek, ne kadar oldu? | Video

Altın fiyatlarında yükseliş devam ederken, vatandaşın da gözü kulağı güncel rakamlarda oluyor. Risksiz yatırım olarak görülen altın piyasada yaşanan hareketlenme nedeniyle yükselmeye başladı. Bu alana yatırım yapmak isteyenler veya hediyelik olarak gram, yarım, tam, cumhuriyet ya da çeyrek altın almak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. 19 Şubat’a da yükseliş ile başlayan kurdaki son durumu bu başlık altından takip edebilirsiniz. Peki, bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram altın bugün 312,60 TL oldu. Çeyrek altın bugün alış 500,30 TL satış 511,58 TL işlem görürken yarım altın alış 997,29 TL, satış fiyatı 1.023,32 TL işlem görüyor. Tam altın ise alış fiyatı 2.000,82 TL, satış fiyatı 2.040,38 TL işlem görürken cumhuriyet altını alış fiyatı 2.063,35 TL, satış fiyatı 2.115,49 TL.

18 ŞUBAT CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ