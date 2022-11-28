Amasya’daki feci kazada hayatını kaybetmişti! Kadıköy’de Tolga Güleryüz’e acı veda! | Video
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Amaasya’da turne dönüşü tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı. Kazada Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) yaşamını yitirdi. Amasya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde veda programı düzenlendi. Programa Güleryüz’ün ailesinin yanı sıra kaza yaşadığı araçta bulunan oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten de katıldı. Veda programında konuşma yapan Melis İşiten, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte ayrıntılar!