Video Haber Ambulanstaki sözleri herkesi ağlattı: “Ama ben çok kokuyorum, sizi rahatsız ediyorum” | Video
Ambulanstaki sözleri herkesi ağlattı: “Ama ben çok kokuyorum, sizi rahatsız ediyorum” | Video

Ambulanstaki sözleri herkesi ağlattı: “Ama ben çok kokuyorum, sizi rahatsız ediyorum” | Video

11.02.2023 | 21:00

Ambulanstaki sözleri herkesi ağlattı: “Ama ben çok kokuyorum, sizi rahatsız ediyorum”

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