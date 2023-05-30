Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı, oy kullanmadığı ve fotoğrafla belgelemediği için darp edildi | Video 30.05.2023 | 06:08 Antalya'nın Kaş ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanının seçim günü oy kullanmadığı gerekçesiyle darp edildiği ileri sürüldü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tasvip etmedikleri vahim olayın Teftiş Kurulu Başkanlığına havale edildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ova Hizmet Biriminde çalışan Umut Altaca, 28 Mayıs tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda "oy kullanmadığı ve oyun fotoğrafını çekmediği" için belediyede çalışan bir kişi tarafından bu sabah darbedildiği iddiasıyla Kınık Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu. Darp raporu da alan Altaca, jandarmadaki ifadesinde, "Bugün sabah belediye hizmet biriminde çalışırken çevre sağlık biriminde çalışan İ.B. odama girerek 'Sen adam mısın?' diyerek önce yumruk attı, ardından bana saldırdı. Kendi imkanlarım ile yaralı olarak hastaneye giderek darp raporu aldım. Olaydan önce İ.B. ve yanında bulunan D.A, Y.E, O.A, A.Ö. ve M.A.T, koridorda bulunan kameranın açılarını değiştirerek odama giriş anının görüntülenmesini engellemişlerdir" dedi.

Ofisteki kan izlerinin yer aldığı görüntüleri de jandarmayla paylaşan Altaca, "Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Hizmetleri Başkanlığında büro hizmetlisi olarak çalışıyorum. 28 Mayıs tarihinde oyumu kullanmadığım ve fotoğrafla bunu belgelendirmediğim için darp edildim. 7-8 personel tarafından kameraların aşağı indirilmesi ile planlı olarak darp edildim" diye konuştu.

BÖCEK: "ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜN KARŞISINDAYIZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Belediyemiz Kaş İlçe Hizmetleri Müdürlüğümüzde meydana gelen tasvip etmediğimiz vahim olay, Teftiş Kurulu Başkanlığına incelenmek üzere havale edilmiştir. Olayın tarafları hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere sürecin başladığını ve şiddetin her türlüsünü kınadığımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.