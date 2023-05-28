Video Haber Antalya'da oyunu kullanan Bakan Çavuşoğlu: "İkinci tura da iyi hazırlandık" | Video
Antalya'da oyunu kullanan Bakan Çavuşoğlu:

Antalya'da oyunu kullanan Bakan Çavuşoğlu: "İkinci tura da iyi hazırlandık" | Video

28.05.2023 | 11:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı SAntalya'da oyunu kullanan Bakan Çavuşoğlu ikinci tura da iyi hazırlandıkeçimi 2'nci oylaması için oy kullandıktan İkinci tura da iyi hazırlandık. Tabii iki aday iyi çalıştı. Demokratik olgunluk içinde geçen seçimler, aslında tüm dünyaya da bir ders verdi dedi.Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylamasına memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde katıldı. Türkler Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte gelip, burada vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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'HALKIMIZIN TAKDİRİ BÖYLE'
Daha sonra gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, Daha önce başkanlık sistemi ya da anayasanın böyle bir maddesi olmadığı için seçim ilk defa ikinci tura kaldı. Halkımızın takdiri böyle dedik ve saygı duyduk. İkinci tura da iyi hazırlandık. Tabii iki aday iyi çalıştı. Demokratik olgunluk içinde geçen seçimler, aslında tüm dünyaya da bir ders verdi. Türk milleti, demokrasiye düşkündür ve demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmişti. Bu ikinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz dedi.

'İŞTE BÖYLE BİR MİLLETİZ'
Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlara da teşekkür eden Çavuşoğlu, O ülkelerde gerçekten tam bir demokrasi şöleni oldu. Coşkuyla, müzikle gittiler, oylarını kullandılar. İşte böyle bir milletiz. Evet farklı taraflarda olabiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir ama nihayetinde demokrasiye hepimiz sahip çıkmamız lazım. Bugünkü seçimler de ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olur inşallah. Diğer taraftan bugün can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü. 105 sene önce bağımsızlığını kazanmıştı. Buradan da can Azerbaycan'a selamlarımızı gönderiyoruz ve bağımsızlık gününü yürekten tebrik ediyoruz. Yarın da İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Dolayısıyla bugün ve yarın bizim için, Türk milleti ve Türk dünyası için önemli günlerdir. Hayırlı olsun. Hepinize de teşekkür ediyorum diye konuştu.

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