Arka Sokaklar 572. bölüm fragmanı yayınlandı | Video
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Cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Her hafta farklı olayların izleyiciyle buluştuğu dizinin bu haftaki bölümünde Bahri’nin cesedini bulurlar; ama, Mesut ve İlhan ile ilgili ortalıkta herhangi bir bulgu yoktur. Öte yandan Zafer’in avukatı gizli bir dedektif tutmuş Hakan ile Ceren’i takip ettirmiş ve gizli gizli fotoğraflarını çektirmiştir. İşte yeni bölüm fragmanı...