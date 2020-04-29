Aslı Enver'in karantina paylaşımı beğeni topladı! Kendisiyle konuşmaya başladı | Video
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Corona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Aslı Enver'den esprili bir paylaşım geldi. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videoda Barış Manço'nun "Arkadaşım eşek" şarkısıyla kendiyle konuşup öpüşen oyuncu bu esprili paylaşımıyla güldürdü.