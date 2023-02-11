Asrın felaketini tüm Türkiye’yi birbirine kenetledi... TÜGVA'nın Gizli Kahramanlar'ı da sahada | Video
Asrın felaketini tüm Türkiye'yi yi birbirine kenetledi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen arama kurtarma dernekleri ve gönüllü vatandaşlar deprem bölgesinde insanüstü bir çaba sergiliyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından diğer tüm faaliyetlerini durdurarak, Valilik Sosyal Destek gruplarına destek verme kararı aldığını duyuran Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 81 ildeki temsilciliklerinde topladığı yardımları, AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç bölgelerine ulaştırıyor.
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