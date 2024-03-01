Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Murat Kurum'a teşekkür etti | Video

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir’de yoksul ve dar gelirlilerin oturduğu Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy mahallesi planlarının 5 yıldır çıkarılmadığını söyleyerek üstü kapalı ve CHP'li Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi. Planları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiren Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a teşekkür etti.