Video Haber Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Murat Kurum'a teşekkür etti | Video
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Murat Kurum'a teşekkür etti | Video

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Murat Kurum'a teşekkür etti | Video

01.03.2024 | 16:13

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir’de yoksul ve dar gelirlilerin oturduğu Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy mahallesi planlarının 5 yıldır çıkarılmadığını söyleyerek üstü kapalı ve CHP'li Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi. Planları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiren Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a teşekkür etti.

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