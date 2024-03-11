Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu | Video

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirilen atışta, hedefini başarıyla vurdu.