ATV'nin yeni sezon tanıtımı göz kamaştırdı: Bu sezon yine biz bomba gibi, izleyin ATV'de bizi... | Video
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Yeni sezonda fenomen programlarıyla seyircileri ekranlara kilitleyen ATV, yeni dizileri ve birbirinden sürükleyici hikayeleriyle geri dönmek için gün sayıyor! İşte bu sezon reyting rekorları kıracak kısa bir derleme hazırlandı. İşte ATV’nin göz kamaştıran yeni sezon tanıtımı…