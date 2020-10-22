Azerbaycanlı spiker, memleketi Zengilan'ın kurtuluş haberini sevinç gözyaşları ile böyle sundu | Video
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Azerbaycan'da TV spikeri olan Günel Mövsümova, memleketi Zengilan'ın Ermeni işgalinden kurtuluş haberini gözyaşları içerisinde duyurdu. Mövsümova, 15 yıldır bu haberi vermek için yaşadığını söyledi.