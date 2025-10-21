Video Haber Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin iddianamede detaylar ortaya çıktı | Video
21.10.2025 | 08:36

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede, örgütün en çok ihale aldığı kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğu belirtildi.

Aziz İhsan Aktaş'ın yönettiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında hazırlanan 579 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra şüpheli Aktaş'ın yönetim değişikliğini fırsat bildiği, rotasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine çevirdiği, 2020 yılından itibaren İETT, İSFALT, İGDAŞ, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'nde ihaleler alarak örgüte altın çağını yaşattığı, suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun ise Beşiktaş Belediyesi olduğu aktarılarak, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve başkan yardımcılarıyla rüşvet ilişkisi içine girdiği ve belediyenin ihale sisteminde hakimiyet sağladığı aktarıldı.

"KAZANMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILAN BAŞKAN ADAYLARININ SEÇİM KAMPANYALARINDA KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ VE MADDİ İMKANLAR SAĞLADI"
Suç örgütünün şirketleri başkalarının adına yapmayı yöntem olarak belirlediği belirtilen iddianamede, örgüt liderinden alınan emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri, şüpheli Aktaş'ın tanık A.O. ile yaptığı görüşmede 'en tepedeki benim' şeklinde ifade kullandığı, örgütün diğer katılan şirketleri farklı yöntemlerle saf dışı bırakarak haksız maddi menfaat temin ettiği, yerel yönetimlerin yapacakları ihaleleri kazanmak için belediye başkanlarına, yöneticilerine ve kazanmasına kesin gözüyle bakılan başkan adaylarının seçim kampanyalarında kullanılmak üzere araç ve maddi imkanlar sağladığı, şüphelilerin usulsüz alınan veya usulsüz işlemlere konu olan ihaleler yoluyla ve şirketlerin mal varlıklarında şüpheli addedilebilecek artışlar yaşandığı kaydedildi.

"BAŞKA FİRMALARA AİT KAŞE KULLANARAK BİRÇOK İHALEYE YAKLAŞIK MALİYET TEKLİFİ YAPTILAR"
İddianamede şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladığı, Harran Üniversitesi Kimya Bölümü'nden 1998 yılında mezun olduğu, ticari hayatına Diyarbakır'da başladığı, kurduğu ihale sistemiyle firmalarının hiçbirini adına yapmadığı, kardeş ve akrabaları üzerine yaparak hem hukuki yaptırımlardan kaçınmak hem de firmalar arasında irtibat kurulmasını engellemeyi amaçladığı belirtildi. Başlangıçta Diyarbakır, Adana, Adıyaman gibi şehirlerde ihaleler alırken, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri İSFALT, İGDAŞ ve İETT ile Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt belediyelerinden ihale almaya başladığı aktarılırken iddianamede, "Örgüte ait firmaların adreslerinde yapılan aramada başka firmalara ait kaşelerin ele geçirildiği, bu kaşeler kullanılarak birçok ihaleye yaklaşık maliyet teklifi yapıldığı, firma yetkililerinin bu konudan bilgilerinin olmadığı, atılan imzaların hepsinin sahte olduğu tespit edilmiştir. Suç örgütü liderinin ortağı ve arkadaşlarına ait firmalardan yaklaşık maliyet teklifi alındığı, pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde bu kişilere ait firmaların yan teklifte bulundukları görülmüştür" denildi.

