Bağcılar'da Halk Ekmek servisinin gecikmesi tepkiye yol açtı | Video

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Bağcılar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin 250 gramlık normal ekmeği belirtilen saatten daha geç göndermesi sebebiyle çok sayıda insanın büfe önünde sırada beklemesine ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.