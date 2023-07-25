Bahçeli, CHP’deki değişim krizini değerlendirdi: Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de her geçen gün şiddetinin artıran değişim krizini değerlendirdi. Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın kongre konuşması havasında olduğunu belirterek, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadesini kullandı.