Bahçeli'den Millet İttifakı'na sert tepki: "Saraçhane tiyatrosu tutmaz!" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de düzenlenen "2023’e Doğru Aday Belli Karar Net" mitinginde konuştu. 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerine kadar en ufak bir durgunluk emaresi göstermeyeceklerini söyleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, Millet İttifakı'na da sert tepki gösterdi, "Bu ittifakı oluşturan proje partilerinin tek gayesi Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak. CHP ve 6'lı masa tamamıyla yabancıların güdümündedir." diye konuştu.