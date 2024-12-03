Bahçeli'den Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklama: "Ankara vizyonuna bağlı kalmalıyız" | Video

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki son gelişmelere değinen Bahçeli, "Ankara vizyonuna bağlı kalmalıyız. Olayları sağduyu ile takip etmeliyiz." dedi. Esad'ın ön şartsız Türkiye ile temas kurması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ülkenin toprağı yoktur. Esad uzattığımız eli tutmadı." dedi.