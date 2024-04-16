Video Haber Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: "Türkiye'de iktidar tektir" | Video
Bahçeli'den yerel seçim açıklaması:

Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: "Türkiye'de iktidar tektir" | Video

16.04.2024 | 11:10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinin değerlendirmesini yapan Bahçeli, "31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren bir iktidar yapısı yoktur. 31 Mart seçimlerinden sonra rota değiştiren bir Türkiye yoktur. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindendir. Türkiye'de iktidar tektir o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir." ifadelerini kullandı.

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