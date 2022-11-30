Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde dün Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Cravinho ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmelere dair yaptığı açıklamada mevkidaşlarıyla ikili ekonomik ilişkilerin, NATO genişlemesinin ve Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.