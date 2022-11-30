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Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü | Video 30.11.2022 | 09:58
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Kayseri'de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 29.11.2022 | 23:46
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Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan 2 Finlandiyalıya gözaltı | Video 29.11.2022 | 23:10
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Erzincan’da silahlı kavga: 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 22:45
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5 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı | Video 29.11.2022 | 18:26
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Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı | Video 29.11.2022 | 18:10
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Mahmut Övür | AK Parti'deki enerjinin sırrı 29.11.2022 | 16:56
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Hilal Kaplan | Bazı kahramanlar pelerin takmaz 29.11.2022 | 16:55
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Mehmet Barlas | Masanın 9. toplantısı haber bile olmadı 29.11.2022 | 15:07
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Bakan Çavuşoğlu: "Savaş varken de diplomasi devam ettirilebilir" | Video 29.11.2022 | 14:42
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde dün Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Cravinho ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmelere dair yaptığı açıklamada mevkidaşlarıyla ikili ekonomik ilişkilerin, NATO genişlemesinin ve Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.