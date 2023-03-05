Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye insani yardımda en üst sıralarda yer alan ülkelerden biridir" | Video
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler EAGÜ-V Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye insani yardımda en üst sıralarda yer alan ülkelerden biridir" dedi.
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