Bakan Güler, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi | Video
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Tatar görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığı kırmızı çizgimizdir” dedi.
"ADAYA BARIŞ VE HUZUR GELMİŞTİR"
"Kahraman ordumuzun büyük bir başarıyla icra ettiği bu harekât ile adaya barış ve huzur gelmiştir" diyen Bakan Yaşar Güler, hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar için adaya barış ve huzurun getirildiğini söyledi. Güler, "Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Tatar'ın vizyonu ile ortaya koyduğu yoğun gayretler geleceğe yönelik umutlarımızı da artırmaktadır" açıklamasını yaptı.
Bakan Güler, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Türkiye olarak, yarım asır önce olduğu gibi bugün de Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda tüm gücümüz ve imkânlarımızla Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi, Kıbrıslı mücahitler ile mücahideleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; harekâtta görev almış tüm komutanlarımızı, kahraman Mehmetçiklerimizi saygıyla yâd ediyorum."
"TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ VE TÜRK ASKERİNİN ADADAKİ VARLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, "Yarın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın mutluluğunu birlikte yaşayacağız" diyerek, 20 Temmuz'da Kıbrıslı Türklerin küllerinden yeniden doğduğunu, bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğunu, mücahitler ile birlikte Mehmetçiklerin destan yazdığını söyledi.
Barış Harekatı'nın sadece adada Kıbrıs Türklerin barış ve huzuru için değil, Rumlar ve Yunanlılar için, Doğu Akdeniz'de barış, huzur ve istikrarın sağlanması için de önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna ve Gazze'de olduğu gibi dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmaların, savaşların tekrar yaşanabileceği ve eski husumetlerin tekrardan çatışmaya dönüşebileceğini açık ve net bir şekilde gösterdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki egemen eşit devletin iş birliğine dayanması, Türkiye'nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adadaki varlığının devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığı kırmızı çizgimizdir" dedi.
Kuzey'in ve Güney'in AB içerisinde yer alacağı federal bir devlet temelinde muhtemel bir çözümde, 'sıfır asker, sıfır garantinin gündeme geleceği ve Türkiye'nin adadan çekilmesiyle Kıbrıslı Türklerin asimile edileceği bir yapı oluşacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Böyle bir tehlikeye, böyle bir maceraya Kıbrıs Türkü ve Türkiye Cumhuriyeti onay vermeyecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin tam desteğiyle Kıbrıs Türk tarafının yürütmekte olduğu yeni siyasetine işaret ederek, Kıbrıs'ta yeni bir müzakere sürecinin ancak Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesiyle başlayabileceğini vurguladı.
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