Bakan Kasapoğlu, öğrenci ve ailelerine GSB yurdunda baklava ikram etti | Video

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’daki GSB Yurtları’na sürpriz bir ziyarette bulundu. Bakan Kasapoğlu, öğrencilere ve çocuklarının yurtlara yerleşmesi için memleketlerinden gelen ailelerine ‘Yuvanıza hoş geldiniz’ diyerek baklava ikram etti.