Bakan Kasapoğlu, öğrenci ve ailelerine GSB yurdunda baklava ikram etti | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Bakan Soylu: "Bölgede 60 terörist kaldı" | Video 02.10.2022 | 09:56
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Mahmut Övür | Muhalefete 'akıl verecek' biri aranıyor! 01.10.2022 | 16:38
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Melih Altınok | Sarı taksiler kaderimizse eyvallah 01.10.2022 | 15:51
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Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı | Video 01.10.2022 | 13:19
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Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın ilhak kararını reddediyoruz | Video 01.10.2022 | 01:15
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SOLOTÜRK’ten nefes kesen prova | Video 30.09.2022 | 20:45
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İran’da karakola saldırı girişimi | Video 30.09.2022 | 17:56
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SON DAKİKA! İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı | Video 30.09.2022 | 15:21
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SON DAKİKA! Asos'ta terör hedefleri böyle vuruldu | Video 30.09.2022 | 12:57
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’daki GSB Yurtları’na sürpriz bir ziyarette bulundu. Bakan Kasapoğlu, öğrencilere ve çocuklarının yurtlara yerleşmesi için memleketlerinden gelen ailelerine ‘Yuvanıza hoş geldiniz’ diyerek baklava ikram etti.