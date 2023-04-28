Bakan Kirişçi: “İHA’ları yangınla mücadelede kullanan Avrupa’da ilk ülkeyiz” | Video
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, orman yangınları ile mücadele Avrupa’da İnsansız Hava Araçları’nı (İHA) kullanan tek ülkeni Türkiye olduğunu ifade ederek, “Artık orman yangınları ile mücadele de tamamen teknolojiyi kullanan, kara ve hava araçları konusunda da kendi envanterini kullanan nadir ülkelerden biri haline geldik ve 22 uçağımız, 9 helikopterimiz ile 31 hava aracından oluşan bir filomuz var” dedi.
"TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNDE 92 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİK"
Konuşmasında daha sonra Türkiye'nin tarım ve gıda konusunda gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamlarını açıklayan Bakan Kirişçi şunları söyledi:
"Çiftçimize 2023 yarı fiyatlarıyla 830 milyar lira tarımsal destek verdiğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 8 katına çıkartarak 30 milyar dolara ulaştırdık. Tarım ve gıda ürünlerinde 92 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Elbette bu ülkede ithal ettikleri de var ama 92 milyar dolarlık fazladan bir dış ticaretten elde ettiğimiz gelirimiz var buğday, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, incir ve ayva ihracatında dünya da birinci sıradayız. Orman ürünleri ihracat eden 14 katına çıkartarak 515 milyon dolardan 7,1 milyar dolara eriştik."
"30 YIL İÇİNDE ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN YÜZDE 25 ARTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"
Konuşmasında daha sonra son yıllarda sıkça gündeme gelen ülkelerin gıda arzı konusuna değinen Bakan Kirişçi, bu çerçevede Türkiye'ni vizyon projeleri olduğunu belirtti. Bakan Kirişçi, "Önümüzdeki 30 yıl içinde ülkemiz nüfusunun yüzde 25 artacağını artan nüfusunun tüketiciler, gıda sanayicileri ve tarım ürünleri ihracatları açısından kalem artışına neden olacağını, küresel iklim değişikliğinin etkileri bölgesel çalışmadan salgın hastalıktan ve doğal afetten gıda arz güvenliğini ön plana çıkaracak. Bu nedenle artık devletlerin gıda konusunda daha çok korumacı bir yürütmeye başlayacağını ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun dünya için tarım ikamesi olmayan ve hayati önem taşıyan bir sektör olmaya doğru hızla yürüdüğünü bizde artık tarımsal politikalarımızı bu uygulama doğrultusunda planlamamız gerektiğini vizyon projelerini ve buna ilişkin de sektöre yön vermemiz gerektiğini bir kez daha buradan duyurmak isterim" diye konuştu.
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