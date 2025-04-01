Bakan Kurum açıkladı: Hatay'ın simgesi tarihi uzun çarşı ayağa kalkıyor | Video

Asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan Hatay’ın simgelerinden Tarihi Uzun Çarşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ihya çalışmalarıyla yeniden ayağa kalkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antakya’yı yine kadim medeniyetlerin merkezi yapacaklarını vurgulayarak “İyi günde de kötü günde de... Acıda da bayram sevinçlerimizde de… 11 ilimizden asla ayrılmıyoruz." ifadelerini kullandı.