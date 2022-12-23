Bakan Kurum, "Çevre Müfettişi" konulu kısa filmde rol aldı! "Başka Dünya Yok" | Video
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küçük bir çevre müfettişinin mahallesinde yaptığı denetimin anlatıldığı "Çevre Müfettişi" konulu kısa filmde rol aldı. Kurum, hazırlanan kısa filmi sosyal medya hesabından "Başka dünya yok" mesajıyla paylaştı. Filmde, çöplerini ayrıştıran Tahsin Amca'yı örnek davranışından dolayı tebrik eden Kurum'un, "Bu çerçevede Sıfır Atık projemiz çok önemli. Bu dünyaya iyi bakmamız lazım. Çünkü başka dünya yok." ifadelerine yer veriliyor.