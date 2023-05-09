Video Haber Bakan Kurum Ümraniye'deki kentsel dönüşüm evlerini paylaştı: Onların hayatı değişti | Video
Bakan Kurum Ümraniye'deki kentsel dönüşüm evlerini paylaştı: Onların hayatı değişti | Video

Bakan Kurum Ümraniye'deki kentsel dönüşüm evlerini paylaştı: Onların hayatı değişti | Video

09.05.2023 | 11:42

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni sonrasında evlerine yerleşen vatandaşın düşüncelerini paylaştı.

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