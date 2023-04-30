Bakan Kurum'dan "TOKİ, sırtı kalınlara ev yapıyor" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında "TOKİ, sırtı kalınlara ev yapıyor" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
00:43
00:55
Bakan Kurum'dan "Yarısı bizden" paylaşımı | Video 30.04.2023 | 11:37
04:41
01:20
00:26
Ümit Özdağ’ı yalanlayan görüntüler! "Biber gazı" tiyatrosu tutmadı | Video 30.04.2023 | 09:57
02:14
02:04
48:07
Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar: Coşkulu kalabalığa seslendi 29.04.2023 | 18:22
00:11
Meydan hınca hınç doldu: İzmir Başkan Erdoğan'ı bekliyor... | Video 29.04.2023 | 16:15
28:09
03:11
Bakan Nebati'den İzmir İktisat Kongresi ile ilgili paylaşım! | Video 29.04.2023 | 15:09
00:33
Meral Akşener Şanlıurfa’daki seçim çalışmalarına özel uçakla gitti | Video 29.04.2023 | 14:22
50:25
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar | Video 29.04.2023 | 13:54
07:29
09:07
00:25
00:26
59:45