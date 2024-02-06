Bakan Mehmet Nuri Ersoy depremin ardından yaşadığı anları gözyaşlarıyla anlattı | Video

Kahramanmaraş Depremi ile ilgili “Soğuk Fay” isimli belgesele konuşan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, o günleri gözyaşlarıyla anlattı.